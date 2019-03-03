الشاطر: ما حقيقة تفاهمات حفتر والسراج

سلط عضو مجلس الدولة عبد الرحمن الشاطر الضوء على اتفاق أبو ظبي الذي جمع قائد الجيش خليفة حفتر مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج برعاية المبعوث الأممي إلى ليبيا.

وقال الشاطر في تغريدة له بموقع “تويتر” “شائعات وتسريبات تجتاح المشهد في ليبيا إثر الاعلان عن تفاهمات ابوظبي الأخيرة المواطنون يبحثون عن حقيقة ما جرى وآليات تنفيذه” مضيفا “لا غسان سلامه ولا السراج ولا حفتر افصحوا عما تم الغموض يفضي للشكوك والشكوك تصنف التفاهمات كخيانة لإقصاء الشعب الليبي“.

وعقد يوم الأربعاء الماضي، في أبو ظبي، اجتماعا ضم كل من المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، ورئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والقائد العام للجيش خليفة حفتر واتفق الطرفان على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية من خلال انتخابات عامة كما على سبل الحفاظ على استقرار ليبيا وتوحيد مؤسساتها.

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