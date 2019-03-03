بالصور والفيديو.. انصار القذافي يحتفلون بعيد سلطة الشعب

احتفل المواطنون في مختلف أنحاء ليبيا والجالية الليبية في الخارج أمس السبت بذكرى إعلان قيام سلطة الشعب.

وخرج المواطنون في المدن الليبية كبني وليد وغات وغيرها من المدن في مسيرات ترفع الأعلام الخضراء وتردد شعارات السلطة والثروة والسلاح بيد الشعب كما خرجت الجالية الليبية في بريطانيا في مسيرات ترفع صور الزعيم الراحل معمر القذافي تؤكد أن ثورة الفاتح من سبتمبر هي ثورة أخلاق وأن الفاتح قوة على مختلف الأصعدة جاءت لمناهضة الاستعمار والإرهاب والقبلية والجهوية وتحقيق الوحدة العربية والإفريقية .

الجالية الليبية بالساحةالبريطانيةتحتفل بإعلان قيام سلطة الشعب 2019 /3/2 ف و ترفض تزييف التاريخ و تشويه النضال وطمس إنجازات ثورة الفاتح العظيمة 💚💚💚💚 Posted by ‎د. عائشة إبنة الشهيد اخت الرجال‎ on Saturday, March 2, 2019

وصادف أمس السبت ذكرى إعلان قيام سلطة الشعب في 2 مارس 1977 وهو الإعلان الذي أقره الشعب الليبي بقيادة الزعيم الراحل معمر القذافي.

ونص الإعلان “إن الشعب العربي الليبي المجتمع في الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية (مؤتمر الشعب العام) انطلاقاً من البيان الأول للثورة، ومن خطاب زوارة التاريخي واهتداء بمقولات الكتاب الأخضر، وقد اطلع على توصيات المؤتمرات الشعبية وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 ديسمبر سنة 1969. وعلى قرارات وتوصيات مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الأول في الفترة من 5 إلى 18 يناير سنة 1976 ودور انعقاده الثاني في الفترة 13 إلى 24 نوفمبر 1976” مضيفا إن الشعب “وهو يؤمن بما بشرت به ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة التي فجرها المفكر الثائر والقائد المعلم العقيد معمر القذافي على رأس حركة الضباط الأحرار الوحدويين تتويجاً لجهاد الآباء والأجداد من قيام النظام الديمقراطي المباشر ويرى فيه الحل الحاسم والنهائي لمشكلة الديمقراطية” وهو “يجسد الحكم الشعبي على أرض الفاتح العظيم إقراراً لسلطة الشعب الذي لا سلطة لسواه، يعلن تمسكه بالحرية واستعداده للدفاع عنها فوق أرضه، وفي أي مكان من العالم، وحمايته للمضطهدين من أجلها. ويعلن تمسكه بالاشتراكية تحقيقاً لملكية الشعب، ويعلن التزامه بتحقيق الوحدة العربية الشاملة، ويعلن تمسكه بالقيم الروحية ضماناً للأخلاق والسلوك والآداب الإنسانية ويؤكد سير الثورة الزاحفة بقيادة المفكر الثائر والقائد المعلم العقيد معمر القذافي نحو السلطة الشعبية الكاملة وتثبيت مجتمع الشعب القائد والسيد الذي بيده السلطة وبيده الثروة وبيده السلاح، مجتمع الحرية، وقطع الطريق نهائياً على كافة أنواع أدوات الحكم التقليدية من الفرد والعائلة والقبيلة والطائفة والطبقة والنيابة والحزب ومجموعة الأحزاب، ويعلن استعداده لسحق أي محاولة مضادة لسلطة الشعب سحقا تاماً“.

وأضاف “أن الشعب العربي الليبي وقد استرد بالثورة زمام أمره، وملك مقدرات يومه وغده، مستعيناً بالله متمسكاً بكتابه الكريم أبداً مصدراً للهداية وشريعة للمجتمع، يصدر هذا الإعلان إيذاناً بقيام سلطة الشعب، ويبشر شعوب الأرض بانبلاج فجر عصر الجماهير“.

وقال “أولاً: يكون الاسم الرسمي لليبيا الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ثانياً: القرآن الكريم هو شريعة المجتمع في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، ثالثاً: السلطة الشعبية المباشرة هي أساس النظام السياسي في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، فالسلطة للشعب ولا سلطة لسواه، ويمارس الشعب سلطته عن طريق المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية ومؤتمر الشعب العام، ويحدد القانون نظام عملها، رابعاً: الدفاع عن الوطن مسؤولية كل مواطن ومواطنة، وعن طريق التدريب العسكري العام يتم تدريب الشعب وتسليحه، وينظم القانون طريقة إعداد الإطارات الحربية والتدريب العسكري العام“.

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