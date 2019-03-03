السريري: إنهاء المراحل الانتقالية الوارد في اتفاق أبوظبي يجب أن يكون على أساس الدستور الدائم

قال عضو المجلس الأعلى للدولة فتح الله السريري، إن أهم ما جاء في اجتماع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وقائد قوات الكرامة خليفة حفتر في أبوظبي، هو إنهاء المراحل الانتقالية، وهذا يعني إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية على أساس الدستور الجديد الدائم.

وأضاف

السريري، في تصريح للرائد، أن هذا الاجتماع يدخل ضمن لقاءات الأطراف الليبية

لتحريك العملية السياسية، وتقديم المقترحات الممكنة لحل الانسداد السياسي، ولكن ما

سُرب من الاجتماع حول توزيع الحقائب الوزارية والمناصب السيادية وتجاهل أطراف

رئيسية في المشهد السياسي الليبي، على رأسها مجلسا النواب والدولة وقوى أخرى ـ

يجعل من الاتفاق غير قابل للتطبيق.

يذكر

أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر عقدا،

الخميس، اجتماعًا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اتفقا فيه على خضوع المؤسسة

العسكرية للسلطة المدنية، وإجراء انتخابات عامة.

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