المبشر: أهل الجنوب يبدون إرتياحهم عقب دخول الجيش إلى مناطقهم

ليبيا – أكد رئيس مجلس أعيان ليبيا محمد المبشر أن المجلس يعمل على توحيد الصف الليبي في كافة مؤسسات الدولة ، مشيراً إلى أن المجلس لن يتوانى عن تقديم كل ما يمكن من أجل عدم الوصول إلى حالة الاقتتال.

المبشر أوضح في تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” للأنباء أن مجلس الأعيان يواصل جولاته في كافة أنحاء ليبيا لتهيئة الأوضاع للمصالحة الوطنية.

وقال رئيس مجلس أعيان ليبيا :”إن أهالي الجنوب يقولون إن الوضع الآن أصبح أكثر إيجابية بعد سيطرة الجيش على الجنوب وأنهم استراحوا من ممارسات العصابات التشادية هناك”.

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