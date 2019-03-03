حركات سودانية تتقاتل في ليبيا لعدم إيفاء حفتر بالتزاماته معها

أكد المركز السوداني لحرية الصحافة، الأحد، وقوع اشتباكات وصفها بـ “العنيفة” بين حركات دارفور المتواجدة في منطقة السدادة؛ بسبب عدم إيفاء قائد قوات الكرامة خليفة حفتر بالتزامه مع هذه الحركات.

وأوضح المركز عن مصادر لم يذكرها أن قوة تتبع، لـ ،خليفة حفتر، قامت بمساندة قوات تجمع تحرير السودان وحركة، مناوي بالهجوم على حركتى،عبد الواحد، والعدل والمساواة بمنطقة السدادة شرق مدينة مصراتة.

وأفاد المركز،أن قوات، حفتر تمكنت بمساعدة حركتي مناوى وتجمع تحرير السودان من طرد قوات، عبد الواحد وحركة العدل والمساواة في الهجوم الذي استخدمت فيه 20 عربة مسلحة، وتمكنت من الاستيلاء على ثلاث عربات مصفحة وثلاثة مدافع ، موضحة أن حفتر أمر قواته بطرد فلول عبد الواحد والعدل والمساواة من منطقة السدادة وملاحقتهم.

وتوقعت مصادر المركز، ازدياد حدة الخلافات بين، حفتر والحركات السودانية في ليبيا؛ لعدم تنفيذ حفتر لالتزاماته بتوفير الدعم المادي والعسكري للحركات، وفق الاتفاقات المبرمة معه.

يشار إلى أن تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا أكد في سبتمبر المنصرم مشاركة قوات من “المعارضة السوادنية والتشادية” في حرب الهلال النفطي بين الجضران وحفتر.

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