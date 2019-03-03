منظمة التعاون الاسلامي: من حق ليبيا اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية لحماية أموالها المجمدة

ليبيا – أعربت منظمة التعاون الإسلامي أمس السبت عن رفضها القاطع وقلقها العميق إزاء عزم مجلس العموم البريطاني التصويت على قانون يسمح بالاستفادة من الأرصدة الليبية المجمدة في المملكة المتحدة لتعويض مايسمى بضحايا الجيش الجمهوري الايرلندي في ثمانينيات القرن الماضي.

المنظمة أكدت في بياناً لها نشرته وكالة الأنباء التابعة لحكومة الوفاق في ختام أعمال الدورة الـ46 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء التي أحتضنتها العاصمة الإماراتية أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1973 لعام 2011 يدعم دولة ليبيا وحقها في اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية لحماية أموالها وأرصدتها المجمدة .

وشددت المنظمة أن من شأن هذه الخطوة من المملكة المتحدة أن تشكل سابقة تفتح الباب لمزيد من المطالبات مستقبلا وللتصرف في أموال أي دولة بشكل تعسفي .

واستنكرت المنظمة في ختام أعمال الدورة على مدى يومين أي تشريعات أو إجراءات تمضي في اتجاه الاستحواذ أو التصرف في أموال الدول باعتبار أن المساس التعسفي بأصول الشعب الليبي المجمدة ينتهك السيادة الليبية

وطالبت المنظمة بحماية هذه الأصول من أي استخدام غير قانوني وغير مشروع على حساب موارد الشعب الليبي،مجددةً التأكيد على دعمها لدولة ليبيا وحقها في استخدام السبل القانونية والدبلوماسية لحماية أصولها المجمدة .

المنظمة دعت في ختام بيانها حكومة المملكة المتحدة إلى الالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي ومن ضمنها القرار رقم 1973 لسنة 2011 لاسيما أن ملف علاقات النظام السابق في ليبيا بالجيش الجمهوري الايرلندي قد تم تسويته بين حكومتي البلدين وتعاونت ليبيا في حينه بشكل ايجابي مع الحكومة البريطانية ،مطالبةً الأمين العام بمتابعة تنفيذ هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى الدورة السابعة والأربعين لمجلس وزراء الخارجية القادم.

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