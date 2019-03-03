صوفيا تطلق دورتين تدريبيتين جديدتين لخفر السواحل الليبي

أكدت قيادة عملية صوفيا الأوروبية لمكافحة الاتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط، البدء في دورتي تدريب جديدتين لخفر السواحل الليبي في كل من سبليت (كرواتيا) وسودة (كريت).

وقال مصدر في المفوضية الأوروبية إنه «مع نهاية هذه الأنشطة التدريبية الجديدة، يكون أكثر من 355 من ضباط حرس السواحل والبحرية الليبية تقلوا تدريبًا مباشرًا في أوروبا».

يشار إلى أنه تم إطلاق دورة أساسية للغوص البحري يوم الاثنين الماضي في مركز تدريب البحرية الكرواتية في سبليت (كرواتيا)، ومن المقرر أن تنتهي الدورة في 29 مارس 2019. ويتلقى سبعة مرشحين اختارتهم السلطات الليبية المختصة تدريبات متقدمة بعد أن خضعوا لعملية فحص أجريت على مراحل مختلفة.

وتقدم الدورة التي تنظمها البحرية الكرواتية المعرفة والتدريب حول إجراءات الغوص والتقنيات الخاصة المتعلقة بأفراد حرس السواحل والبحرية.

كما تم إطلاق دورة تدريبية ثانية يوم الخميس الماضي في مركز التدريب العملي لـ«ناتو» (NMIOTC) في سودا بجزيرة كريت، مع التركيز على الزيارات الميدانية والبحث عن السفن وضبطها، وتم اختيار 25 متدربًا ليبيًا لهذه الدورة، والتي ستستمر حتى 15 مارس.

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