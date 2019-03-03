أعيان تاجوراء وحكماؤها يستنكرون طريقة عمل البعثة في ليبيا

استنكر مجلس حكماء وأعيان تاجوراء طريقة عمل البعثة الأممية في ليبيا، وتعاملها مع أطراف وصفوها بالفاقدة للشرعية ولا تعترف بالاتفاق السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة.

وطالب المجلس في بيان له البعثة بتوضيح موقفها مما سموه دعم مواطن أمريكي الجنسية بما يخالف القانون المحلي والدولي في إشارة إلى خليفة حفتر؛ إضافة إلى تبيان موقفها من اتهامات المحكمة الجنائية الدولية لجرائم الحرب المرتكبة في بنغازي.

كما اتهم البيان البعثة بتعاملها مع دولتي الإمارات ومصر التي أثبتت تقارير لجنة العقوبات بمجلس الأمن؛ أنهما طرف في الصراع و أحد أسباب تأجيجه واستمراره، وفق نص البيان.

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