باشاغا: ليبيا نجحت في إفشال المشروع الإرهابي الذي يستهدفها

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا الأحد؛ إن ليبيا نجحت في إفشال المشروع الإرهابي الذي كان يستهدفها.

وأضاف باشاغا أن الأجهزة المختصة تمكنت من القضاء على التنظيمات الإرهابية التي قامت بعمليات تفجير وقتل ومهاجمة البوابات الأمنية والمؤسسات الدولية والسيادية في ليبيا، وفق قوله.

جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لأعمال مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة بالعاصمة التونسية؛ والتي تناقش عدة قضايا تتعلق بالأمن القومي العربي المشترك, والتقارير عن أعمال وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال عام 2018.

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