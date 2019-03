بالفيديو.. أهالي وثوار مصراتة يرفضون العودة لحكم الفرد وعسكرة الدولة

أصدر أهالي وثوار مدينة مصراتة ومجلسها البلدي الأحد، خلال وقفة لهم أمام مقر البلدية، بيانًا حول تطورات الأوضاع في البلاد وما حدث من لقاء بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، وقائد قوات الكرامة خليفة حفتر بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ودعا البيان جميع الليبيين الوطنيين الأحرار المتطلعين إلى بناء دولة مدنية حديثة، والرافضين للدكتاتورية وحكم العسكر للوقوف صفًا واحدًا في مواجهة ما تتعرض له ليبيا من مؤامرة كبرى تُنسج خيوطها في عاصمة الدولة التي كانت المحرك الرئيسي لجميع الأزمات التي عاشتها ليبيا بعد الثورة، وأدواتها في ذلك عملاء وخونة وفي مقدمتهم قائد قوات الكرامة خليفة حفتر، بحسب نص البيان.

وأعلن أهالي وثوار مصراتة في بيانهم رفضهم للعودة لحكم الفرد وعسكرة الدولة، مؤكدين رفضهم للوسائل التي يتخذها من وصفه البيان بـ”المنقلب على الشرعية خليفة حفتر للسيطرة على مفاصل الدولة.

كما أكد البيان على مد مدينة مصراتة يدها إلى المدن والقبائل الليبية للإسهام في بناء الدولة المدنية، دولة القانون والمؤسسات، التي يتم الحكم فيها بالتداول السلمي على السلطة، ولا مكان فيها للانقلابات وحكم العسكر.

هذا وطالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع الدولي باحترام تطلعات الشعب الليبي ومنع التدخلات السلبية في شؤونه، الأمر الذي سبب إشكاليات سياسية أدت إلى إطالة عمر الأزمة.

وعبر الأهالي والثوار عن إدانتهم الشديدة للطريقة التي تتعامل بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

