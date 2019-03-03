أعيان ونشطاء من مصراتة يرفضون اتفاق أبوظبي ويتهمونه بالسعي لعسكرة الدولة

دعا بعض أعيان وحكماء وعسكري مصراتة،

وبعض أهالي المدينة، الأحد، “الليبيين الوطنيين الأحرار” بأن يقفو صفا

واحد في مواجهة ما تتعرض له البلاد من مؤامرة كبرى تنسج خيوطها في عاصمة الدولة

التي تعتبر المحرك الرئيس للأزمات بالبلاد.

ورفض المجلس العسكري وحكماء مصراتة في

بيان لهم العودة لحكم الفرد، وعسكرة الدولة، والوسائل التي يتخذها من وصفوه

بـ”المنقلب على الشرعية خليفة حفتر” للوصول إلى الحكم والسيطرة على

مفاصل الدولة، مؤكدين أنهم لن يسمحوا بعودة الدكتاتورية لحكم ليبيا.

وطالب البيان الأمم المتحدة والمجتمع

الدولي باحترام تطلعات الشعب ومنع التدخلات السلبية في شؤونه، مستنكرين الطريقة

التى تتعامل بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مع قائد عملية الكرامة الذي

يتوغل في دماء الليبيين وأموالهم. بحسب البيان.

وأوضح البيان أن المدينة تمد يدها

“للصادقين” من مدن وقبائل ليبيا؛ للإسهام في بناء الدولة المدنية دولة

القانون والمؤسسات، يكون الحكم فيها مبنيا على التداول السلمي للسلطة.

يذكر أن رئيس المجلس الرئاسي، فائز

السراج، وقائد عملية الكرامة، خليفة حفتر عقدا الخميس، اجتماعاً في العاصمة

الإماراتية أبوظبي، واتفقا على إجراء انتخابات عامة، وخضوع المؤسسة العسكرية

للسلطة المدنية.

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