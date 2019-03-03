القبض على تاجر أقراص مخدرة في بنغازي

بنغازي-العنوان

قبضت وحدة التحريات بمديرية أمن بنغازي على تاجر مخدرات وبحوزته عدد 40 شريط قرص مخدر نوع (ترامدول)، إضافة إلى كمية من المواد المخدرة.

وأفاد مكتب الإعلام بالمديرية، اليوم الأحد، أن عملية القبض جاءت بعد د ورود معلومات إلى الوحدة تفيد بوجود شخص يتاجر بأقراص الحبوب المخدرة.

وقال، “تم إعداد محضر استدلال وتحري والتأكد من صحة المعلومات الواردة، وبعد مراقبة المكان وبإخطار النيابة العامة وبمشاركة أعضاء الخطة الأمنية قبض على التاجر”.

وأضاف، “وبالاستدلال معه اعترف بما نسب إليه وعقب تقنين الإجراءات اللازمة تمت إحالته إلى النيابة العامة”.

ونشر المكتب، على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، صورًا للحبوب المضبوطة مع التاجر.

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