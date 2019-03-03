توجيهات بسرعة تنفيذ مشروع خزان البنزين بطبرق

قام مدير عام الشؤون الفنية بشركة البريقة بزيارة إلى مشروع إنشاء خزان البنزين سعة 30 ألف متر مكعب بموقع مستودع طبرق الرئيسي والذي تقوم على تنفيذه شركة أرينا ليبيا المشتركة.

وقالت الشركة بحسابها الرسمي في “فيسبوك”، إن الزيارة تأتي للاطلاع على سير العمل فيه، حيث تم إنجاز ما نسبته 53 بالمائة من المشروع حتى تاريخه، بحسب مدير إدارة الشؤون الفنية.

وأصدر المدير تعليماته بالمضي قُدماً باستكمال المشروع وإحالة كافة الصعوبات للإدارة العامة للشئون الفنية بالسرعة الممكنة.

يُشار إلى أن الزيارة تمت رفقة مدير إدارة الشؤون الفنية بالمناطق الوسطى والشرقية، ومنسق المشروعات، ومنسق الشؤون الفنية بمنطقة طبرق، ومدير منطقة طبرق.

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