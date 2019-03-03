مصارف تبدأ باستقبال طلبات منحة الأسر

نشر مصرف ليبيا المركزي، الأحد، كشفا بأسماء المصارف التي بدأت في استقبال طلبات منحة أرباب الأسر، نافيا الأخبار المتداولة حول عدم استقبال المصارف التجارية طلبات المنحة من المواطنين.

يُشار إلى أن المصارف التي شرعت في استقبال طلبات منحة أرباب هي: التجاري الوطني والمصرف المتحد ومصرف الإجماع العربي ومصرف الأمان ومصرف التجارة والتنمية ومصرف التجاري العربي ومصرف الجمهورية ومصرف الصحاري ومصرف المتوسط ومصرف الواحة ومصرف الوحدة ومصرف شمال أفريقيا.

وكان مدير مشروع أرباب الأسر في المصرف المركزي الدكتور سالم السيوي، قد قال لـ”218″، الأسبوع الماضي، إن مشاكل ومعضلات دفعت المصرف إلى تأجيل صرف منحة أرباب الأسر طيلة الفترة الماضية.

ولفت السيوي إلى وجود أرقام وطنية مزورة، وأن الصرف لهذه الأرقام من دون عملية إعادة مراجعة وتنظيف سيقود إلى خسارة ليبيا لأموال ضخمة وكبيرة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية