ليبيا تشارك في الدورة الـ 36 لمجلس وزراء الداخلية العرب بتونس

شارك وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، اليوم الأحد، في افتتاح الدورة السادسة والثلاثين لأعمال مجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة بالعاصمة التونسية.

وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة، أن الدورة ناقشت عدة قضايا تتعلق بالأمن القومي العربي المشترك, والخطة المرحلية الإستراتيجية العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية, ومشروع الخطة الإستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب والحماية المدنية (الدفاع المدني)، وغير ذلك من التقارير عن أعمال وتوصيات المؤتمرات والاجتماعات التي تنظمها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب خلال عام 2018.

وأكد باشاغا، في كلمته على النجاح في إفشال المشروع الإرهابي في ليبيا, وذلك بالقضاء على هذه التنظيمات الإرهابية التي قامت بعمليات تفجير وقتل ومهاجمة للبوابات الأمنية ومؤسسات الدولية والسيادية، مشيرا إلى أنه ومنذ استلامه لحقيبة وزارة الداخلية قد عمل على تطوير العمل الأمني مهنياً وعلمياً وذلك بالمباشرة في إعادة هيكلة الوزارة ومحاربة الفساد ودعم المرأة وحقوق الإنسان والبدء في برامج تدريب بهدف تعزيز وتطوير قدرات الأجهزة الأمنية.

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