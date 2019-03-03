صحة الوفاق توجه بوقف استخدام عقار SEDOFAN SYRUP

أصدرت إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، تعميما بشأن التوقف عن استخدام عقار نوع (SEDOFAN SYRUP ).

ووجهت الإدارة تعميمها إلى المدراء العامون بالمستشفيات والمراكز التخصصية، ومدراء الخدمات الصحية بالمناطق، والأجهزة والجهات التابعة للقطاع، والصيدليات والمصحات والمستشفيات الخاصة، بضرورة مراجعة الطبيب المختص لوصف دواء بديل؛ بعد صدور تعميم عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية رقم (3273) بشأن سحب العقار المذكور من الأسواق العالمية وتعليق تسجيله نظرًا لأن المادة الفعالة (TRIPROLIDINE HYDROCHLORIDE) أقل من المواصفات المعتمدة.

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