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صحة الوفاق توجه بوقف استخدام عقار SEDOFAN SYRUP

تم النشر منذُ 26 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أصدرت إدارة الصيدلة والمعدات والمستلزمات الطبية التابعة لوزارة الصحة بحكومة الوفاق، اليوم الأحد، تعميما بشأن التوقف عن استخدام عقار نوع (SEDOFAN SYRUP ).

ووجهت الإدارة تعميمها إلى المدراء العامون بالمستشفيات والمراكز التخصصية، ومدراء الخدمات الصحية بالمناطق، والأجهزة والجهات التابعة للقطاع، والصيدليات والمصحات والمستشفيات الخاصة، بضرورة مراجعة الطبيب المختص لوصف دواء بديل؛ بعد صدور تعميم عن وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية رقم (3273) بشأن سحب العقار المذكور من الأسواق العالمية وتعليق تسجيله نظرًا لأن المادة الفعالة (TRIPROLIDINE HYDROCHLORIDE) أقل من المواصفات المعتمدة.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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