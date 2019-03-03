شركة البريقة ترسل 1.5 مليون لتر من الوقود إلى المنطقة الجنوبية

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط انطلاق قافلة وقود محملة بحوالي مليون لتر من الوقود و500 ألف لتر من الديزل وقرابة حوالي 40 طنا من الغاز المسال إلى الجنوب.

وأكدت الشركة على صفحتها الرسمية، أمس السبت، أنها ستنشر بشكل يومي جداول الكميات المسلمة إلى المحطات الشرعية بالمنطقة الجنوبية على صفحتها الرسمية.

وحثت الشركة المواطنيين على الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد في المحطات عبر إعلام رؤساء البلديات مباشرة أو إبلاغ مسؤولي المستودع أو التواصل معها على صفحتها الرسمية.

يشار إلى أن شركة البريقة لتسويق النفط أرسلت بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط ست قوافل وقود إلى المنطقة الجنوبية في الأشهر الخمسة الأخيرة.