مداهمة مخزن جنوب بلدية حي الأندلس لبيع الأدوية منتهية الصلاحية‎

قامت قوة التحري والقبض بجهاز الأمن العام وكتيبة الطليعة المساندة لمكتب الحرس البلدي حي الاندلس صباح اليوم بمداهمة احد المخازن الواقع جنوب المنطقة والذي يحتوي على كمية كبيرة من الادوية المنتهية الصلاحية .

وحضر عملية المداهمة للمخزن الذي تم الابلاغ عنه ويقع جنوب بلدية حي الاندلس عميد البلدية محمد الفطيسي وعضو المجلس البلدي فتحي الواعر.

واوضح عميد البلدية في تصريح لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية؛ ان هذا المخزن الذي تم مداهمته اتضح انه يحتوي على عدة ادوية منتهية الصلاحيةبعد ورود بلاغ من مكتب القبض والتحري المكلف بتأمين المنطقة الجنوبية لبلدية حي الاندلس بوجود مخزن مشبوه ويتعامل معه افراد من خلال حضورهم لهذا المخزن والقيام باخراج الادوية بكميات بسيطة بحيث لا تلفت الانظار.

وقال عميد البلدية انه تم التعامل مع هذا البلاغ من قوة القبض والتحري الذين قاموا بمداهمة المكان وتم العثور على هذه الادوية الفاسدة والتي تشكل ضرر على صحة المواطن وتسبب في اضرار بالبيئة .

واضاف لقد تم ابلاغنا نحن كبلدية حي الاندلس بهذا الموضوع وقمنا بدورنا بابلاغ بلدية ابوسليم باعتبار ان موقع المخزن يعتبر اختصاص مكاني لبلدية ابوسليم ومتاخم للحدود الادارية مع بلدية حي الاندلس .

وبين في هذا الخصوص انه تم التنسيق مع بلدية ابوسليم حيث تم ابلاغ الحرس البلدي بها وبالتعاون مع مكتب الحرس البلدي حي الاندلس تم مداهمة المكان والتعامل مع الادوية الموجودة وابلاغ وزارة الصحة ومكتب الاصحاح البيئي والجهات ذات الاختصاص بالواقعة .

ونوه عميد بلدية حي الاندلس بالشكر والتقدير لمكتب التحري والقبض بجهاز الامن العام ورجال الحرس البلدي للمجهودات التي يقومون بها رغم قلة الامكانيات والظروف التي يواجهونها.

وقال ان هذا يعتبر مجهود جبار يحسب للجهتين ، ونشكرهم على تفانيهم وعملهم ووطنيتهم ومحافظتهم على صحة المواطن .

كما وجه العميد رسالة للمواطنين بان ينتبهوا الى صلاحية الادوية ونوعيتها وبلد المنشأ لأن هذه الادوية اصبحت غير مضمونة وبها تزوير وانها تضر بصحة المواطنين والأطفال ، داعيا المواطنين الى ضرورة التركيز على صلاحية الادوية من عدمها وان يكونوا حذيرين جدا عند شرائهم الادوية من الصيدليات التجارية .

ومن جهته قال معاون امر قوة الدعم والقبض والتحري بجهاز الامن العام المكلفة بتأمين المنطقة الجنوبية ” وليد رحومة ” في تصريحه لمراسل بوابة افريقيا ن تواجدهم اليوم في احد المخازن المهجورة جاء بعد ورود معلومات تفيد بان هناك حركة مشبوهة داخل الموقع .

وبين ” رحومة” في تصريحه انه فور ابلاغهم تم تكليف مجموعة من التحري والقبض لمتابعة الموضوع قائلا : عند دخولنا المكان اتضح انه مخزن به ادوية منتهية الصلاحية وبعض من المعدات الطبية المنتهية الصلاحية التي تستخدم في الاسعافات الاولية ومن ضمنها ادوية مخدرة مشابهة بحبوب الترامادول المخدرة التي تتداول داخل البلاد .

واضاف : ان هذه العملية تمت بجهود مبذولة من قبل عناصر قوة الدعم والقبض والتحري بعد ابلاغ بلدية حي الاندلس بالخصوص والتي بدورها قامت بالتعاون مع مكتب الحرس البلدي وكذلك التنسيق مع بلدية ابوسليم بشأن تثبيث الموقع بمحضر رسمي واتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنه .

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