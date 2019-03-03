لازالوا تحت تأثير فكر التّطرف .. أطفال درنة في انتظار إعادة تأهيلهم

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

بعد قمع الطّفولة خلال فترة سيطرة داعش، والجماعات الإرهابية على مدينة درنة، واستخدامها، كجمهور مُشجّع لمسرح الذبح والدماء، والأثر السّلبي الذي خلفته الحرب ضد الإرهاب بالمدينة عليها، بادر أبناؤها بتنفيذ برامج للدعم النفسي.

مهرجان ألوان للأطفال، احتضنته مدينة درنة بعد أقل من شهر على تحريرها، نظمه فريق أفق الشاب، وذلك بدعم من المبادرة الليبية الانتقالية، كأحد برامج الدعم النفسي ولإزالة الأضرارالسلبية النفسية للأطفال الناتجة عن فترة ظلامية مرت بهم وإتاحة بيئة صديقة ومساحة آمنة للطفل يعبر من خلالها عن رأيه، وأحلامه بكامل حريته.

وحمل المهرجان شعار “اليوم نرسموها وبكرة نبنوها”، ليعبر الأطفال عن أنفسهم وليكشف عن خبايا أمنياتهم، حيثُ طُرح سؤال “كيف يتمنى الطفل أن تكون درنة في المستقبل”؟.

واستهدف المهرجان أكثر من (100) طفل تم اختيارهم من عدة مدارس من بينها مدرسة الأوائل، ونورالعقول والانطلاقة وغيرها، بمشاركة أشبال وزهرات الكشافة، وأعمار المشاركين مابين 8 إلى 12 عاما.

المهرجان كان مقسّم إلى عدة نشاطات على حسب المنظمات، التي كانت مشاركة في المهرجان، وهي أربع منظمات من المدينة، ساهمت بشكل كبير في إنجاحه وهي الهلال الأحمر والكشاف وفريق إحسان للثقافة والتنمية، وجمعية النهضة وذلك من خلال عدة أنشطة كما أتى فريق بوارق من طبرق، كضيف شرف للمساهمة في المهرجان.

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وشمل المهرجان أربعة أنشطة وأهمها “الرسم والتلوين” حيثُ قُسّم الأطفال إلى مجموعات، ومن ثم كل مجموعة عليها مشرف من طلبة الفنون؛ ليتمكن من مساعدة الأطفال في الرسم والتلوين

النشاط الثاني كان” بيت القصص” الذي كان تحت إشراف فريق إحسان، تم أيضا تقسيم الأطفال إلى عدة مجموعات، وتخصيص مشرف على كل مجموعة على طاولة حوارية بين الأطفال والمشرف، وتم من خلالها قراءة بعض القصص لهم أيضا.

أما الكشاف والهلال الأحمر، كانت نشاطتهم ترفيهية؛ لاستخراج الطاقة الكامنة لدى الأطفال حيث كانت هناك العديد من الألعاب، كالقفز وكرة السلة وغيرها ..

وتضمّن كذلك نشاط “بيت الحكايات” الذي كان يهدف لمشاركة الأطفال حكاية بداخلها أسئلة، كمسابقة ثقافية للأطفال، وتم توزيع هدايا على الأطفال الفائزين وبعد ذلك تم إتاحة مساحة حرة للأطفال للغناء والأناشيد .

وبعد إنتهاء المهرجان تم إقامة معرض صغير، لرسمات الأطفال كنوع من التشجيع والدعم النفسي لهم .

والتمس المشرفين على المهرجان، في الأطفال من خلال النشاطات بأنهم لازالوا تحت تأثير فكر سابق ونتائج الحروب، وأصوات القذائف لازالت محور حديثهم أو على الأغلب هذا الحوار السائد لدى أغلب الأطفال خصوصا الذكور.

كما أن الأغلبية أيضا حينما طلب منهم أن يرسموا درنة في المستقبل، أو ما تطمح أن تكون عليه في المستقبل، قاموا برسم بيوت وكأنهم يرتجمون ما يحدث في الشارع الدرناوي، واحتياجات أهاليهم النازحين على ورق رسالة مفادها واضح جدا من قبل الأطفال للجنة المشرفة، وعلى هذا الأساس سوف يتم افتتاح مركز تأهيل للأطفال في المدينة، من قبل مجموعة من الشباب وبمساعدة أهل اختصاص.

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