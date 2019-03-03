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“داخلية الوفاق” تناقش مع “البعثة الأممية” سبل تأمين الانتخابات

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

عقد صباح اليوم الأحد، بمقر الوزارة بطرابلس اجتماعًا برئاسة وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، بالمنسق العام لشؤون الانتخابات ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومندوب المبعوث الأممي لدى ليبيا، وبحضور مدير الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومدير إدارة الانتخابات بالإدارة، وأعضاء من الإدارة العامة للعمليات الأمنية، ومستشاري بعثة الأمم المتحدة بليبيا وإدارة المشروع الإنمائي المشترك.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة تأمين الاستحقاقات الانتخابية التي أوكلت لوزارة الداخلية بتأمينها، وأكد الوكيل، على أهمية تأمين الانتخابات عن طريق الجهات المكلفة والمختصة بالتنفيذ، مشيراً إلى أنَّ الاستحقاقات تعتبر مفردة من مفردات الأمن الشامل الذي تتطلع وزارة الداخلية إلى تحقيقه.

وأوضح مدير إدارة الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، أنه تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة مع اللجنة المركزية الفنية بشأن عقد ورشة عمل حول تأمين الانتخابات والمزمع عقدها في منتصف هذا الشهر.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليق

  • ياسركم من الكذب عالناس ـ ويتم ترشيح الإدارات عن طريق أختيار مجلس البلديات لمن هم مؤهلين لقيادة الأدارة بالشكل الصحيح وبالخبرة والمستوى التعليمي ولفترة محددة ـ وجعل القراءن والقضاء التشريعي هم الدستور لأنه لاتبديل لحكم الله .
    أما الأنتخابات عباررة عن مضيعة للوقت والجهد .

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