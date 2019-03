“البريقة للنفط ” تعلن إرسال قافلة وقود جديدة إلى مناطق الجنوب

المتوسط:

أفادت شركة البريقة لتسويق النفط، بـإرسال قافلة وقود جديدة اليوم الأحد، إلى مناطق جنوب البلاد، محملة بحوالي مليون و30 ألف لتر من بنزين السيارات وحوالي 468 ألف لتر من وقود الديزل، وهي القافلة الثانية التي تعلن عنها الشركة في غضون يومين.

وأشارت الشركة، خلال بيان نشرته على «فيسبوك»، إلى إن «هذه الإمدادات اليومية تأتي من منطلق حرص المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لإيصال المحروقات إلى الجنوب بشكل مستمر ويومي ولتباع للمواطن بالسعر الرسمي».

وجددت الشركة مناشدتها للمواطنين في مختلف المناطق، خاصة الجنوب الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على فيسبوك، أو من خلال الاتصال بالرقم المخصص للبلاغات والمعلن عنه بصفحة شركة البريقة.

