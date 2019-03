«صحة المؤقتة» تضع خطة لإعادة تفعيل المنشآت الصحية في المناطق المحررة بالجنوب

المتوسط:

طالب وكيل وزارة الصحة بالحكومة المؤقتة الدكتور، سعد عقوب، مديري المرافق الصحية والمستشفيات بضرورة إعادة تفعيل المنشآت الصحية في المناطق المحررة بمدن تراغن ومرزق وغات وأم الأرانب.

‏‎كما دعا عقوب إلى وضع خطة لإعادة العمل وفتح المراكز الصحية والعيادات المجمعة، بداية من غدوة، وصولا إلى بلدة أم الأرانب بعد تحريرها وتأمينها من قبل القوات المسلحة وتطهيرها، وذلك وفقا لبرنامج وزارة الصحة الموسع لعام 2019 .

وأشار عقوب، إلى أن الحكومة تعمل جاهدة على تسهيل سرعة تقديم الخدمات الصحية بشكل أفضل، مشيدًا بجهود المستشفيات المجاورة لبلدية سبها، والكوادر الطبية فيها.

