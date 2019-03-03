مصادر: السراج تراجع عن تكليفات اصدرها مؤخرا وسط معارضة في طرابلس

قال مصدر برلماني أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق وافق على إلغاء تكليفات أصدرها مؤخرا، بينها تكليف اللواء محمد المهدي الشريف برئاسة أركان الجيش بديلا عن اللواء عبد الرحمن الطويل، والفريق علي كنه آمرا لمنطقة سبها العسكرية.

وقال المصدر إن “أطرافا سياسية في طرابلس تعارض إلغاء هذه التكليفات بالمطلق، وتشدد على ضرورة الإبقاء على بعضها، كضمان لعدم انفراد حفتر بالسيطرة على الجنوب والشرق، وأن يتولى ضباط ممن لم ينخرطوا في حروب حفتر مناصب عسكرية في تلك المناطق، كشكل من أشكال توازن القوة، وتوزيع المناصب”.وفقا لموقع العربي الجديد.

وكان اللواء عبد الرحمن الطويل، رئيس الأركان التابع لحكومة الوفاق، المقال من السراج، مطلع الشهر الماضي، أعلن في تصريحات له السبت، بقاءه في منصبه، مشيرا إلى أن قرار إقالته “باطل”.

الطويل قال، في تصريحات صحافية مساء أمس السبت: “ما أزال رئيسا للأركان حتى الآن، وأمارس مهامي، ولم أسلم مقاليدها إلى أي شخص، خاصة أن القرار الذي اتخذ بتعيين محمد الشريف جاء من قبل السراج بمفرده، ويعد باطلاً بهذا الشكل، لأن أي قرار لابد أن يتخذ بالإجماع، وهو ما لم يتوافر في القرار الخاص بتعيين رئيس للأركان”.

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