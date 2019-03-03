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الجيش يسيطر على منفذ “إيسين” مع الجزائر

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل الجيش الوطني إلى آخر نقطة حدودية بين ليبيا والجزائر عند قرية إيسين وسيطر على منفذ إيسين الحدودي مع الجزائر.

ورافق اللواء 25 مشاة في غات وباقي الأجهزة الأمنية بالمدينة القوات التي أرسلتها غرفة عمليات الجنوب.

ولقي الجيش ترحابا كبيرا من أهالي العوينات وغات المركز والفيوت والبركت الذين عبروا عن فرحهم بقدوم الجيش للمنطقة الجنوبية.

باتت قوات الجيش الوطني تسيطر بشكل كامل على المدن الجنوبية الرئيسية، ضمن عملية تطهير الجنوب من الجماعات الإرهابية والعصابات الأجنبية.

وكانت القطرون آخر المدن التي سيطر عليها الجيش، حيث أعلنت شعبة الإعلام الحربي السبت، دخولها سلميا وسط ترحيب الأهالي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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