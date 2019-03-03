باشاغا: المشروع الإرهابي في ليبيا “فشل”

أكد وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، بكلمة ألقاها في الدورة الـ36 لمجلس وزراء الداخلية العرب المنعقدة بتونس، “إفشال المشروع الإرهابي في ليبيا”.

ووفق ما نشرت “داخلية الوفاق” بصفحتها في “فيسبوك”، الأحد، فقد أوضح باشاغا أن ليبيا تمكنت من القضاء على هذه التنظيمات الإرهابية التي قامت بعمليات تفجير وقتل ومهاجمة للبوابات الأمنية ومؤسسات الدولية والسيادية.

وأشار باشاغا إلى سعيه لتطوير العمل الأمني عبر إعادة هيكلة وزارته ومحاربة الفساد ودعم المرأة وحقوق الإنسان، مع التركيز على برامج التدريب لتطوير قدرات الأجهزة الأمنية.

يذكر أن الاجتماع بحث عدة مواضيع منها الأمن القومي العربي المشترك، والخطة العربية لمكافحة الاستعمال غير المشروع للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومشروع مكافحة الإرهاب.

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