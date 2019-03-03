باشاغا يُقر بدور الجيش خلال اجتماعاته في إيطاليا 

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد مصدر دوبلوماسي رفيع أن ووزير داخلية الوفاق بحكومة المجلس الرئاسي فتحي باشاغا علق على عملية تطهير الجنوب التي أطلقها القائد العام المشير خليفة حفتر، قائلاً أنها تحظي بقبول كبيرة من قبل مكونات قبائل الجنوب بالكامل .

وأوضح المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه لأخبار ليبيا 24 – أن هذا التصريح أدلي به باشاغا خلال زيارته الأخيرة للعاصمة الإيطالية روما، والتي عقد خلالها اجتماعات مع المسؤولين الإيطاليين والشركات والمؤسسات المختصة بالشأن الأمني.

وبين وزير الداخلية الموفوض – بحسب المصدر – خلال لقائه بالمسؤولين الطليان أن عمليات الجيش تتصدي للإرهاب وعصابات تهريب البشر، والوقود، إضافة إلى تطهير الجنوب من العصابات الإرهابية المارقة من البلدان المجاورة الجنوبية .

وذكر المصدر – على لسان باشاغا – أن علميات الجيش في الجنوب لاقت رضا الجميع لأنها قامت بطرد الجماعات الإرهابية التابعة للمعارضة التشادية .

وأضاف المصدر – بحسب باشاغا – أن الانقسام السياسي في البلاد هو العامل الأساسي في الأوضاع والأزمة الليبية، وأنه منذ أن استلم وزارة الداخلية وهو يعمل على بناء جسور الحوار وتوحيد المؤسسات الأمنية في البلاد .

وتابع المصدر أن باشاغا أشار إلى أنه بعد أن تعثرت الترتيبات الأمنية التي وضعها الرئاسي بالتعاون مع البعثة الأممية للدعم، أعلنت وزارة الداخلية عن خطة أمنية جديدة باسم 2019 بمشاركة كافة الأجهزة الأمنية، والتي تسعى إلى تكثيف التواصل وتبادل الوفود الأمنية مع كافة المناطق وخاصة المنطقة الشرقية .

وعبر باشاغا عن استيائه من سيطرة المليشيات المسلحة في طرابلس على السلاح ومقومات الأمن وأجهزة مكافحة الجريمة .

ودعا وزير الداخلية المفوض الدول الصديقة إلى أن تكف أجهزتها الأمنية ومخابراتها عن التواصل مع هذه المليشيات .

يشار إلى أن وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، وصف خلال حديث أجرته معه قناة الحرة الأميركية، العملية التي يقوم بها الجيش الوطني في الجنوب لتحريره من الإرهابيين والعصابات الإجرامية، بالمقبولة من الناحية الوطنية، متمنيًا أن يكون هناك دورًا وطنيًا لقيادة الجيش، لا أن يستثمر تحرير الجنوب سياسيًا، مشيرًا أن حكومة الوفاق تقلقها القوى الخارجة عن سيطرتها، والتي تنتقل إلى مناطق في ليبيا دون التشاور معها.

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