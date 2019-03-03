مستشار الملك السنوسي يُشيع إلى مثواه الأخير

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

شيّع مستشار ملك ليبيا السابق إدريس السنوسي، “عمر إبراهيم الشلحي”، يوم الجمعة الماضية، إلى مثواه الأخير، ودُفن بمقبرة جنيف الإسلامية.

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وتوفي “الشلحي” يوم الإثنين 25 فبراير الماضي، عن عمر يناهز الثمانية والثمانين عامًا بعد معاناة طويلة مع المرض.

وشغل المرحوم منصب مستشار للملك لعدة سنوات، وغادر ليبيا في شهر أغسطس من العام 1969م برفقة الملك إدريس السنوسي، ومنها اختار مدينة جنيف السويسرية، منفاه لقرابة الخمسين عاما زاهدا متصوفا.

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