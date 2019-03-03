السّجلات المدنية في بنغازي تشهد ازدحاما.. ومدير الفرع يعطي تعليماته بتقديم أفضل الخدمات

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

شهدت مكاتب السجلات المدنية في مدينة بنغازي، اليوم الأحد، ازدحاما من قبل المواطنين لسحب نماذج شهادات “الوضع العائلي”، بعد بيان مصرف ليبيا المركزي بفتح منظومة أرباب الأسر .

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وقال مدير مصلحة الأحوال المدنية بنغازي، مقدم أسامة الدرسي، إن إدارة الفرع، وزعت أمس السبت كافة المستلزمات الضرورية، للسجلات المدنية من أجل تقديم الخدمات للمواطنين.

وأوضح الدرسي، أنه أعطى تعليماته لكافة مدراء السجلات المدنية، بتسهيل إجراءات سحب شهادات الوضع العائلي وفقا للقانون، مشيرا إلى أن السجلات ستفتح أبوابها أمام المواطنين حتى انتهاء الصالة من تقديم كافة الخدمات .

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