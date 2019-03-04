اخبار ليبيا الان

“مالية المؤقتة”: لن نقبل الاعتذار عن “التجاوزات” القانونية

تم النشر منذُ 9 دقائق
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدر وزير المالية والتخطيط في الحكومة المؤقتة كامل الحاسي منشور الوزارة الأول لعام 2019 بشأن الإيرادات السنوية التي يتم جبايتها لصالح الوزارة

وقال الوزير في بيانه إن الاعتذار بالجهل بالقانون أمر مرفوض ولا يعفي صاحبه من فداحة المسؤولية الإدارية والجنائية ومن المساءلة القانونية لما فيها من إهدار للمال العام

جاء هذا تعليقا على مخالفات لنص المادة “64” من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن التي تقضي بوجوب توريد حصيلة الإيرادات يوميا، وما حصل فيها من مخالفات وتجاوزات

وطالب الوزير بعدم التصرف في الإيرادات التي يتم جبايتها والتأكيد على إحالتها لوزارة المالية والتخطيط وفقا للاجراءات المتبعة بالخصوص

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك