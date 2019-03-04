“مالية المؤقتة”: لن نقبل الاعتذار عن “التجاوزات” القانونية

أصدر وزير المالية والتخطيط في الحكومة المؤقتة كامل الحاسي منشور الوزارة الأول لعام 2019 بشأن الإيرادات السنوية التي يتم جبايتها لصالح الوزارة

وقال الوزير في بيانه إن الاعتذار بالجهل بالقانون أمر مرفوض ولا يعفي صاحبه من فداحة المسؤولية الإدارية والجنائية ومن المساءلة القانونية لما فيها من إهدار للمال العام

جاء هذا تعليقا على مخالفات لنص المادة “64” من لائحة الميزانية والحسابات والمخازن التي تقضي بوجوب توريد حصيلة الإيرادات يوميا، وما حصل فيها من مخالفات وتجاوزات

وطالب الوزير بعدم التصرف في الإيرادات التي يتم جبايتها والتأكيد على إحالتها لوزارة المالية والتخطيط وفقا للاجراءات المتبعة بالخصوص

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