تشاد تعلن إغلاق حدودها مع ليبيا حتى إشعار آخر

أعلنت تشاد الأحد على لسان وزيرها للأمن محمد ابا علي صلاح إغلاق حدودها مع ليبيا بطول 1400 كلم حتى إشعار آخر، وذلك بعد شهر من دخول متمردين إلى أراضيها من الجنوب الليبي. وكانت نجامينا أعلنت مطلع العام 2017 إغلاق كامل الحدود مع ليبيا لتعود وتقرر بعد بضعة أشهر إعادة فتحها جزئيا.

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