رسميا: “تشاد” تغلق حدودها مع “ليبيا”

أعلنت دولة تشاد إغلاق حدودها مع ليبيا حتى إشعار آخر، بحسب وزير الأمن “محمد أبا علي صلاح” على خلفية دخول رتل من المتمردين إلى أراضيها قادمين من الجنوب الليبي

وقال الوزير عبر التلفزيون الوطني التشادي خلال زيارة إلى جبال تيبستي إن هذه المنطقة أصبحت ملتقى لأفراد العصابات والإرهابيين والمتمردين، وإن كل من يتواجد في هذا الموقع من منطقة “كوري بوغودي” سيعتبر إرهابيا، معلنا نزع السلاح من الشعب ومنع التنقيب عن الذهب رسميا

يأتي هذا بعد أن حقق الجيش الوطني انتصارات سريعة ضد العصابات التشادية في الجنوب الليبي، التي ثبت تورطها رسميا بأعمال شغب وحرابة وخطف وسرقة وقتل العديد من المواطنين

فقد بث التلفزيون الحكومي التشادي في وقت سابق منذ أسبوعين، لقطات لعدد من المرتزقة التابعين للمجموعات المسلحة المعارضة التي فرّت من ليبيا نتيجة العمليات العسكرية التي تقودها وحدات الجيش، ولكن أوقفت تقدمهم طائرات فرنسية قبل دخولهم شمال شرق تشاد.

وكانت أنجامينا قد أعلنت مطلع العام 2017 إغلاق كامل الحدود مع ليبيا، التي يمتد طولها نحو 1400 كلم، لتعود وتقرر بعد بضعة أشهر إعادة فتحها جزئيا، ولكن الإغلاق هذه المرة لم يكشف بعد عن موعد انتهائه، ومن المرجح أن يكون طويلا.

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