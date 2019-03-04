مواعيد الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي

تواصل بوابة إفريقيا الإخبارية تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الاثنين، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الليبية سبها 7:00 ملغية

الليبية الكفرة 12:00

الافريقية الزنتان 10:00 غير مؤكدة

البراق طرابلس 10:00

الراحلة طرابلس 12:30

الافريقية طرابلس 17:30

الافريقية تونس 17:00 تأخير متوقع الى الساعة 20:00

الليبية الاسكندرية 18:00

الليبية جدة 00:30

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

الليبية سبها 11:30 ملغية

الراحلة طرابلس 11:15

الافريقية طرابلس 14:30

الافريقية الزنتان 13:40 غير مؤكدة

الليبية الكفرة 16:20

الافريقية تونس 21:30 تأخير متوقع الى الساعة 23:00

البراق طرابلس 22:30

الليبية الاسكندرية 22:20

الليبية جدة 7:30 صباح الثلاثاء

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