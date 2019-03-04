انطلاق فعاليات دورة تدريب المدربين بمدينة بنغازي

انطلقت أمس ، بمقر مكتب الإدارة الانتخابية بنغازي فعاليات النسخة الثالثة لدورة تدريب المدربين، وذلك استكمالا لسلسلة الدورات التي تنفذها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بهدف الرفع من قدرات الكوادر التدريبية التابعة لمكاتب الإدارة الانتخابية.

و قال رئيس قسم التدريب والإجراءات بالمفوضية الصادق الزكار، إن هذه الدورة تستهدف المدربين التابعين للمكاتب الانتخابية الواقعة في نطاق المنطقة الشرقية، وعددهم اثنان وعشرون مدربا ومدربة؛ مضيفا أن هذه الدورة تأتي استكمالا للدورات التدريبية التي عقدت بمدينة طرابلس خلال الفترة الماضية والتي استهدفت الكوادر التدريبية التابعة للمكاتب الانتخابية الواقعة في نطاق المنطقتين الغربية والجنوبية؛ حيث بلغ عدد المستهدفين اثنين وأربعين مدربا ومدربة.

تجدر الإشارة إلى أن تنفيذ هذه الدورات يتم بالكوادر التدريبية الوطنية العاملة بالمفوضية، حرصاً منها على بناء القدرات الوطنية في مختلف المجالات المتصلة بالعملية الانتخابية.

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