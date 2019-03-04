باشاغا في مجلس وزراء العرب يؤكد إفشال المشروع الإرهابي بليبيا

أكد

وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، نجاح ليبيا في إفشال المشروع الإرهابي

والقضاء على التنظيمات الإرهابية التي تقوم بالقتل ومهاجمة البوابات الأمنية

ومؤسسات الدولة.

وقال

باشاغا خلال مشاركته في افتتاح الدورة الـ36 لأعمال مجلس الوزراء العرب في تونس

العاصمة، الأحد، إنه منذ توليه حقيبة الداخلية عمل على تطوير العمل الأمني مهنيا

وعلميا عن طريق إعادة هيكلة الوزارة ومحاربة الفساد، ودعم المرأة وحقوق الإنسان،

والمباشرة في برامج تدريب؛ لتعزيز وتطوير قدرات الأجهزة الأمنية.

وناقش

باشاغا مع مجلس الوزراء القضايا المتعلقة بالأمن القومي العربي المشترك والمرحلية

الاستراتيجية العربية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ومكافحة الإرهاب

والدفاع المدني، وفق الصفحة الرسمية للوزارة.

يشار

إلى أن وزارة الداخلية طمأنت مطلع يناير الماضي المواطنين بأن الأوضاع الأمنية في

العاصمة تسير بشكل صحيح، وأنها كلفت الأجهزة الأمنية التابعة لها بتأمين كامل

طرابلس وضواحيها.

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