تلغراف: 300 “مرتزق” روسي في بنغازي لدعم حفتر

كشفت صحيفة تلغراف البريطانية عن وجود 300 مرتزق روسي في بنغازي لدعم قائد عملية الكرامة خليفة حفتر يتبعون لشركة “فاغنر” العسكرية الخاصة التي زودت قوات حفتر بالمدفعية والدبابات والطائرات دون طيار،على حد تعبيرها.

ونقلت تلغراف عن مصدر لم تسمه من “وايت هول” البريطاني إن هؤلاء المرتزقة يحاولون تأمين موانئ طبرق ودرنة والسيطرة على تدفق النفط إلى جنوب أوروبا حسب قولها، مشيرة إلى أن شركة فاغنر ترتبط بالروسي”يفيغيني بريجوزين” الذي فرضت عليه الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات في وقت سابق.

وقالت تلغراف إن “برجوزين” شوهد مع حفتر على طاولة واحدة خلال محادثات نوفمبر الماضي في موسكو، مضيفة أن بيانات تعقب الرحلات أظهرت أن طائرة “بريجوزين” الخاصة شوهدت أكثر من مرة عبر الرادار متجهة إلى المجال الجوي الليبي، آخرها في يناير الماضي.

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