سرت تبحث سبل إعمارها مع lRC

عقد عميد بلدية سرت مختار المعداني اجتماعا مع مُنسق اللجنة الدولية الإغاثة “دافيد شوستر” ومهندس المشروعات في اللجنة أكرم ضو.

وتم خلال الاجتماع بحسب بيان صحفي مقتضب لبلدية سرت بحث سير العمل في مشروعات صيانة المراكز الصحية في مدينة سرت والمشروعات المقترحة مستقبلا، فضلا عن مناقشة سبل زيادة التنسيق بين المجلس البلدي و”IRC”.

يشار إلى أن بلدية سرت تواصل جهودها الحثيثة منذ العام 2016 بالتعاون مع المنظمات العالمية المعنية؛ لإزالة ركام الحرب عن المدينة وتنظيفها من مخلفات الحروب؛ تمهيدا لإعادة إعمارها من الخراب الذي خلّفه احتلال تنظيم “داعش” الإرهابي لها الذي تسبب بتدميرها بشكل شبه كامل وبتهجير سكانها إلى خارجها.

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