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عميد بني وليد: مصارف المدينة لم تبدأ في تنفيذ منحة أرباب الأسر

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

أرجع عميد بلدية بني وليد سالم نوير، الاثنين، تأخر مصارف
المدينة في تنفيذ منحة أرباب الأسر إلى عدم وصول تعميم من المركزي لها، وإلى ما تعانيه
المصارف من عطل في المنظومة، وتذبذب خدمات الإنترنت والاتصالات.

وأوضح نوير في تصريح للرائد، بأن التعاملات المصرفية التي
يستخدمها المواطن كالصكوك المصدقة والخدمات المصرفية  تتطلب توفر الإنترنت المنقطع عن المدينة، مشيرا
إلى أن البلدية لم تستلم منذ أربعة أشهر أي ميزانية لتسيير الوضع الخدمي، على الرغم
من أنها تعاني مختنقات عدة.

يشار إلى أن مصرف ليبيا المركزي ، أعلن الأربعاء الماضي البدء
في تنفيذ مخصص أرباب الأسر عن العام 2018 اعتبار من الأحد 3 مارس 2019.

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شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

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