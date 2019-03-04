(شاهد الصور) طاقم فرنسي يزور مركز بنغازي الطبي

بنغازي-العنوان

قام طاقم طبي متخصص في الأوعية الدموية من فرنسا، اليوم الاثنين، بزيارة إلى مركز بنغازي الطبي وذلك في إطار توطين العلاج.

وترأس الطاقم الطبي استشاري جراحة الأوعية الدموية الدكتور “جروم كوم” رفقة عدد من الأطباء والممرضين المتخصصين في الأوعية الدموية.

وبحسب المكتب الإعلامي للمركز قال أخصائي الأوعية الدموية بطبي بنغازي الدكتور جمال الفيتوري “إن زيارة الطاقم الفرنسي لا تعتبر الأولى وإنما هي تكملة للتعاون الذي تم الاتفاق عليه منذ فترة عن طريق إدارة المركز الطبي التي استحدثت لجنة للعلاج داخل المركز الطبي فضلا عن ذهاب المريض للعلاج بالخارج.

وأكد الفيتوري بأن الطاقم الفرنسي سيكشف على عدد من الحالات الموجودة ومن ثم تجهيزها للعمليات سواء في هذه الزيارة أو في الزيارة المقبلة لتوفير بعض المعدات التي تنقص المركز.

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