طائرات استطلاع أميركية لملاحقة الإرهابيين في ليبيا

أكد تقرير أعدته صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية وجود عمليات “تجسس” تقوم بها طائرات استطلاع انطلاقا من قاعدة جوية بمدينة بنزرت التونسية.

وأشار التقرير إلى أن هذه الطائرات الاستطلاعية الأميركية تلاحق بمعداتها المتطورة أي مجموعة تحاول الدخول إلى تونس عن طريق ليبيا.

وأشار التقرير إلى أن المعارك التي خاضتها قوات مشاة البحرية الأميركية “مارينز” قبل عامين مع عناصر تنظيم “القاعدة” الإرهابي على الحدود التونسية الجزائرية تبيّن حجم الوجود العسكري للولايات المتحدة في تونس لقربها من ليبيا.

يشار إلى أن الولايات المتحدة لا تقر في العادة بوجودها العسكري في العديد من الدول لا سيما في شمال إفريقيا وذلك لحسابات معينة لا يعرفها سوى القائمين على الإدارة الأميركية بشقيها المدني والعسكري.

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