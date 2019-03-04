الهلال الأحمر ينتشل جثث مقاتلين مجهولين الهوية بضواحي مرزق

ليبيا – تمكن فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر فرع مرزق أمس الأحد من إنتشال 27 جثة من ضواحي المدينة بعد ورود بلاغات من الجهات المعنية.

الهلال الأحمر فرع مرزق أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن عملية إنتشال الجثث تم بالتنسيق مع إدارة مستشفى العام مرزق والأجهزة الأمنية وجهاز الإسعاف ، مؤكداً على أنه تم نقل الجثث وتسليمها لمستشفى المدينة.

يشار إلى أن مستشفى مرزق كان قد إستقبل عدداً من الجثث مجهولة الهوية فيما قام بعض أهالي المدينة بدفن هذه الجثث الـ 27 في مقبرة جماعية بضواحي المدينة نهاية الأسبوع الماضي .

ولم يبلغ حتى الآن بهويات أو جنسيات القتلى فيما نفت وزارتي الصحة بطرابلس والبيضاء تلقيهم أي بيانات عن وجود قتلى ليبيين من بين هؤلاء .