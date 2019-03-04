وكيل داخلية الوفاق ونائب رئيس المنظمة الدولية للهجرة ببحثان التعاون بينهما

بحث وكيل وزارة الداخلية لشؤون الهجرة غير الشرعية في حكومة الوفاق الوطني، محمد الشيباني، ونائب رئيس المنظمة الدولية للهجرة، سبل التعاون بين وزارة الداخلية والمنظمة، باعتبارها شريكا أساسيا في ملف الهجرة.

وشدد وكيل وزارة الداخلية خلال لقاء جمعهما أمس الأحد، على ضرورة التنسيق ووضع آلية عمل مشترك وتوزيع المهام وتحديد الاحتياجات، وإنشاء فرق ومندوبين للتنسيق مع المنظمة، للإشراف على الاحتياجات التي تقدمها المنظمة لمراكز الإيواء، وفق متطلبات هذه المراكز التي يحددها جهاز الهجرة غير الشرعية.

وأضاف الشيباني أن ذلك من شأنه الخروج بنتائج ملموسة ومدروسة، والعمل على الإسراع في برامج العودة الطواعية للمهاجرين، الذين لديهم الرغبة للعودة إلى بلدانهم.

وأكد وكيل الداخلية أن الوزارة تمد يد العون للمنظمة الدولية للهجرة، معربا عن تقديره للظروف الإنسانية التي يمر بها المهاجرون.

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