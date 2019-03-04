سبها-العنوان

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، أمس الأحد، إرسال قافلة وقود جديدة إلى مناطق الجنوب الغربي.

وأقادت الشركة عبر بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك أن القافلة محملة بحوالي مليون و30 ألف لتر من بنزين السيارات وحوالي 468 ألف لتر من وقود الديزل.

وأوضحت الشركة أن هذه الإمدادات اليومية تأتي من منطلق حرص المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لإيصال المحروقات إلى الجنوب بشكل مستمر ويومي ولتباع للمواطن بالسعر الرسمي.

وجددت الشركة مناشدتها للمواطنين في مختلف المناطق، خاصة الجنوب الإبلاغ عن أي مخالفات ترصد عن طريق التواصل مع الصفحة الرسمية لشركة البريقة على فيسبوك، أو من خلال الاتصال بالرقم المخصص للبلاغات والمعلن عنه بصفحة شركة البريقة.

وتعد قافلة الوقود هي الثانية التي تعلن عنها الشركة في غضون يومين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية