نوح: الجيش لم يرتكب أي جرائم حرب تستدعي تفصيل مادة دستورية لمحاكمة قادته لاحقاً

ليبيا – قال عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور مراجع نوح إن المادة (36) من مسودة مشروع الدستور ليست موجهة بأي حال من الأحوال إلى قادة وضباط وأفراد في المؤسسة العسكرية وأن ما يشاع عن تفصيل المادة لمحاكمة عسكريين ارتكبوا جرائم حرب ليس صحيحاً.

نوح إستدل خلال مداخلة عبر برنامج ” البلاد” الذي يذاع على قناة “218” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد على عدم صحة هذا القول إن الدستور لن يطبق بأثر رجعي أبداً وأنه نص على حق أفراد المؤسسة العسكرية بحقهم في المشاركة في الحياة السياسية بعد تقديم استقالتهم من الجيش، مشيراً إلى أنه يرى ومعه بعض أعضاء هيئة صياغة الدستور إن الجيش لم يرتكب أي جرائم حرب تستدعي تفصيل مادة دستورية لمحاكمة قادته لاحقاً.

ونوّه أن المادة (36) ليست مفصلة لمحاكمة الجيش وخاضعة لسلطة تقدير القضاء الليبي وأنها عملياً تقطع الطريق على المحكمة الدولية لمحاكمة ليبيين خارج ليبيا مثلما تحمي ليبيا أيضاً من هرب مجرمي حرب دوليين للإختباء في ليبيا هرباً من العدالة أو تشكيل عصابات داخل ليبيا لإيذاء المواطنين.

وإعتبر أن هناك إساءة فهم إزاء ما ورد في الدستور من عبارة أن الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع، نافياً بالمطلق أن يكون هدف هذه المادة هو خلق دولة دينية في ليبيا وأن المقصود بها هو وضع مصدر مهم للتشريع أمام المشرعين الذين يكتبون القوانين وليس موجهاً لتقييد عمل القضاة والمسؤولين في الدولة.

كما أشار إلى أن هذا الأمر ليس وارداً أبداً بدليل أن العبارة في الدستور لم تضع الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع أسوة بدول عربية متقدمة ديمقراطياً وردت هذه العبارة في دساتيرها ومع ذلك لا تصنف هذه الدول بأنها دول دينية.

وأكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور على أن هناك عادة في الدساتير حول العالم نمطين لمشاركة المرأة في الانتخابات البرلمانية وهي أن تترشح وفق كوتا محددة منصوص عليها في القانون أو تترشح بشكل مباشر خارج الكوتا.

وبيّن أن مشروع الدستور يعطي المرأة الليبية الحق في النمطين وهذا يعتبر تقدماً كبيراً في منح المرأة لحقوقها السياسية أي أنه وفق مسودة الدستور فإن المرأة الليبية قادرة على حصد عدد مقاعد كبيرة عبر الكوتا المحددة أو النساء اللواتي يقررن الترشح خارج الكوتا والفوز في دوائر انتخابية لا كوتا فيها رافضاً الاتهامات الموجهة لمشروع الدستور بأنه يحتوي على تمييز ضد المرأة.

نوح ذكر أن مجلس البحوث الشرعية الوارد في مشروع الدستور لن يكون نسخة عن تجارب مريرة لليبيين مع الدور غير المنضبط لأصوات تصدر بين حين وآخر عن دائرة الإفتاء وأنها لن تقدم فتاوى أو دراسات إلا في إطار طلب حكومي وسيعمل على الحد من تناثر الاجتهادات والفتاوى.

وتابع قائلاً:”كما أنه سيحد تماماً من الفتاوى المستوردة من خارج ليبيا والأعضاء 15 الذين سيكونون فيه عضويتهم ليست دائمة كما سيراعى في اختيارهم خلفياتهم العلمية وانتماءاتهم الجغرافية لخلق توازن علمي دقيق داخل مجلس البحوث الشرعية لضمان تقديمه لفتاوى وآراء تعين مجلس الوزراء على اتخاذ قرارات لا تتنافر مع الدين والعلم والمنطق والثقافات المناطقية في ليبيا”.

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