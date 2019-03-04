الثني يناقش مع عدد من نواب بنغازي كافة الجوانب المتعلقة بالمشروعات الخدمية

ليبيا – التقى رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني خلال اليومين الماضيين بعدد من أعضاء مجلس النواب عن بنغازي في مقر إقامته بالمدينة وذلك لبحث أوضاع البلدية والمشاريع التي تنفذها الحكومة المؤقتة ولجنة إعادة الاستقرار وسيرها.

الاجتماع ناقش وفقاً للموقع الرسمي التابع للحكومة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروعات الخدمية بمختلف القطاعات وسيرها.

وأكد المجتمعون على أن جهود الحكومة المؤقتة باتت واضحة للعيان في خدمة بنغازي وأهلها الذين عانوا ويلات الحرب على الإرهاب.

كما حضر الإجتماع أعضاء المجلس بدر النحيب وعيسى العريبي وعصام الجهاني وزياد دغيم إضافة إلى رئيس المجلس التسييري بنغازي الصقر بوجواري.

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