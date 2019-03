قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبد الرحمن الشاطر في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في تويتر أن الإشاعات والتسريبات تجتاح المشهد في ليبيا على أثر الإعلان عن تفاهمات أبو ظبي الأخيرة.

وأضاف الشاطر في معرض تغريدته أن المواطنون الليبيون يبحثون عن حقيقة ما جرى وآليات تنفيذه، مشيراً إلى أن غسانسلامه والسراج وحفتر لم يُفصحوا بالحقيقة حتى الآن، وأن الغموض يفضي للشكوك والشكوك تصنف التفاهمات كخيانة لإقصاء الشعب الليبي حسب قوله.

وفي تغريدة أخرى نشرها بالخصوص طالب الشاطر رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج الطرف الثاني في لقاء أبو ظبي الإعلان عن تفاصيل ماحدث في ذلك اللقاء إذا ما أراد الاستمرار في البقاء على كرسيه بالعاصمة، مؤكداً أنه لا يحق للسراج الاتفاق باسم أهالي طرابلس دون أخذ موافقتها وتأييدها ورضاها مسبقاً حسب تغريدته.

واختتم الشاطر تغريدته بالتأكيد على أن الدولة الليبية لن تكون إلا مدنية ولا مجال لبيعها حسب وصفه.

The post الشاطر يُطالب السراج بالإفصاح عن تفاصيل لقاء أبو ظبي ويُؤكد على مدنية الدولة الليبية appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا