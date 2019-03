قررت دولة تشاد المُتاخمة لليبيا أمس الأحد على لسان وزيرها للأمن محمد ابا علي صلاح إغلاق حدودها مع ليبيا بطول 1400 كلم حتى إشعار آخر، وذلك بعد شهر من دخول متمردين إلى أراضيها من الجنوب الليبي.

هذا وكانت نجامينا أعلنت مطلع العام 2017 إغلاق كامل الحدود مع ليبيا لتعود وتقرر بعد بضعة أشهر إعادة فتحها جزئياً.

كما أعلنت تشاد الأحد إغلاق حدودها مع ليبيا بعد شهر من دخول متمردين إلى أراضيها من الجنوب الليبي، بحسب ما أكد وزير الأمن محمد ابا علي صلاح.

وقال الوزير التشادي:

“لقد اتخذنا قرار إغلاق الحدود بين تشاد وليبيا اعتباراً من الآن وحتى إشعار آخر، هذه المنطقة أصبحت ملتقى لأفراد العصابات والإرهابيين والمتمردين”.

وتعتبر منطقة شمال التشاد على ارتباط وثيق بالجنوب الليبي الذي تمر عبره غالبية الإمدادات الغذائية، وهذه المنطقة من الساحل صحراوية وقليلة السكان وقد تمركزت فيها مجموعات تشادية متمردة.

The post الحدود التشادية الليبية مُغلقة حتى إشعار آخر!! appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا