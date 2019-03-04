العمل والتأهيل وشؤون هيكلة المؤسسات يبحثان مشكلة التضخم الوظيفي

عقد بمقر وزارة العمل والتأهيل، الاجتماع الخامس بين وزارتي العمل والتأهيل وشؤون هيكلة المؤسسات حول “مشكلة التضخم الوظيفي” بحضور مدير مركز المعلومات والتوثيق بوزارة العمل ومستشارين وموظفين من وزارات التخطيط والاقتصاد والمالية.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع الترتيبات التنفيذية لما تم الاتفاق عليه بالاجتماع الرابع التي من أهمها ما يخص وضع إطار عام للنظام الوطني للإحالة تحت تصرف الخدمة لعرضه على المجلس الرئاسي والذي يستوجب من خلاله اتخاذ حزمة من القرارات أهمها : إنشاء جسم يتبع كل قطاع يضم كل المحالين تحت تصرف الخدمة إليه، خاصة أن قانون علاقات العمل يحميهم لمدة عام يضاف إليها عام آخر استثناء، ومن ثم سيعمل هذا الجسم على أن يكون المحالين تحت تصرف الخدمة موجودين بهذا الجسم التابع لكل قطاع بشكل مشروع، على أن يعمل هذا الجسم مع مركز المعلومات والتوثيق التابع للقطاع بالتعاون مع مركز التوثيق التابع لوزارة العمل لوضع قاعدة بيانات كاملة للعاملين بكل قطاع تضم تخصصاتهم وخبراتهم والمعلومات الكاملة عن هؤلاء العاملين ويقوم الصندوق أو الجسم على التعامل معهم من خلال تخصصاتهم سواء بتدريبهم حال احتياج ذلك أو بتحويلهم للقطاعات التي تحتاج اختصاصاتهم إن كانت لا تتلاءم مع عمل القطاع، أو بتحويلهم للعمل بالقطاع الخاص وتشجيعهم على ذلك من خلال المشروعات الصغرى والمتوسطة وكذلك ما سيكون عليه العمل على الشراكة بين القطاع العام والخاص من استقطاب للمحالين.

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