الليبية للبريد والاتصالات تكشف حقيقة القبض على فيصل قرقاب

نفت إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، اليوم الاثنين، ما تداول من أخبار في بعض الصحف الاعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة فيصل قرقاب.

وأكد المكتب الإعلامي للشركة، أن هذه الإخبار الكاذبة، واصفا إياها بأنها “حرب إعلامية ممولة ومكشوفة من مجموعة غير قانونية تهدف إلى السيطرة ونهب أموال قطاع الاتصالات من خلال تضليل الرأي العام ونشر الإشاعة والبلبلة” خصوصاً بعد أن شهد قطاع الاتصالات تحسن نسبي في الآونة الأخيرة، وقال المكتب في بيان صحفي “إن كل الاتهامات الباطلة التي تقوم بنشرها هذه المجموعة بحق رئيس مجلس ادارة الشركة ماهي الا ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة وهذا ما تؤكده إفادة قسم التحقيقات بمكتب النائب العام المرفقة مع هذا البيان والتي تبين بكل وضوح وبشكل قاطع بأن رئيس مجلس الإدارة لم يتم توجيه أي تهم اليه ولا يوجد عليه أي قيود عكس ما تدعيه هذه المجموعة وتقوم بالترويج له”.

ودعت الشركة، في ختام بيانها، وسائل الاعلام بتوخي الحذر وعدم نقل أي اخبار تخص الشركة القابضة إلا من خلال القنوات الرسمية الخاصة بالشركة والمتمثلة في الموقع الالكتروني الرسمي لشركة www.lptic.ly او حساب الشركة تحت إسم LPTIC المعتمد بعلامة التوثيق الزرقاء بموقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك | Facebook).

وكان قسم التحقيقات بمكتب النائب العام برئاسة الصديق أحمد الصور، قد أفاد بأن فيصل أحمد قرقاب بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، تم استدعائه وقد امتثل للتحقيق بمكتب النائب العام ولم يتم توجيه أي تهمة له ولا يوجد عليه أي قيودات، الأمر الذي نفته الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة.

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