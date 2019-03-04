عبدالجليل: عدد طلاب التعليم التقني لا يتجاوز نسبة 20%

دعا وزير التعليم المفوض عثمان عبدالجليل إلى ضرورة دعم التعليم التقني، حتى تتم المواءمة بين مخرجاته ومتطلبات سوق العمل للقضاء على البطالة.

ولفت عبد الجليل خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثاني للعلوم والتقنية في طرابلس اليوم الإثنين، إلى أن عدد الطلاب الذين يتوجهون إلي التعليم التقني و الفني في بلادنا لا يتجاوز نسبة 20% ، بينما تركز الدول الأكثر تقدماً ي على توجيه الطلاب للدراسة في هذا الجانب من التعليم.

ودعا الوزير رئيس الهيئة واللجنة التحضيرية للمؤتمر إلى ضرورة عقد ورشة عمل على هامش المؤتمر تضم بعض النخب المشاركة لبحث التوصيات اللازمة لتطوير التعليم التقني.

وبدأت صباح اليوم أعمال المؤتمر الذي عرض أكثر من 363 ورقة علمية موزعة على عدة تخصصات.

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