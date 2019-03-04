قوات الجيش الليبي تصل إلى منطقتي وادي عتبة وأوباري

وصلت قوات الجيش الليبي، اليوم الاثنين، إلى منطقت وادي عتبة وأوباري ضمن عمليات تطهير الجنوب الليبي من الجماعات الإرهابية والمسلحة. وأوضحت شعبة الإعلام الحربي، أن أهال وادي عتبة كانت في استقبال القوات المسلحة، لافتة في الوقت ذاته أن القوات المسلحة دخلت إلى درة الجنوب الحبيب (منطقة أوباري) سلميا، في مشهد مهيب من التلاحم بين أبناء الشعب وإخوتهم من أبطال الجيش، لتقترب بذلك عملية تطهير الجنوب التي أطلقها القائد العام خليفة حفتر من إنجاز مهامها بطرد زمر العصابات الإجرامية الوافدة وشراذم الإرهابيين من ليبيا والقضاء عليهم.
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